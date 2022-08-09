Мирна угода чи новий наступ на Київ: що думають росіяни про війну в Україні
65% росіян схвалили б рішення президента РФ Володимира Путіна про зупинити війну в Україні та підписати мирну угоду.
Це випливає з опитування соціологічної служби Russian Field, результати якого опублікував «Комерсант».
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Згідно з дослідженням, практично стільки ж респондентів — 60% — підтримали б і намір “розпочати новий наступ на Київ”.
При цьому майже дві третини опитаних чоловіків (62%) не готові особисто взяти участь у воєнних діях в Україні, якщо вони матимуть таку можливість.
59% росіян вважають, що військова операція в Україні затяглася.
Протилежної думки дотримуються 28% учасників опитування.
30% респондентів вважають, що війна триватиме понад рік, 18% розраховують, що вона закінчиться протягом року.