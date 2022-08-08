Наступ росіян на Запоріжжя: в ОВА оцінили ймовірність

Вірогідність наступу російських окупантів на Запорізьку область військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе.

Накопичення сил на Запорізькому напрямку відбувається періодично



Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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«Накопичення сил на Запорізькому напрямку відбувається періодично. Періодично сили накопичуються, але якраз Запоріжжя, Запорізька область – між Херсонщиною, правобережжям, де досить активно дії йдуть, Донбасом, де йдуть активні дії», – сказав він.

Очільник ОВА також зазначив, що іноді фіксуються накопичення сил противника, а потім їх перекидаються або на Донецький напрямок або на Херсонський.

«Наразі вірогідність наступу військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе», – додав Старух.

Тэги: Запорожье, Александр Старух, Запоріжжя, Олександр Старух