Наступ росіян на Запоріжжя: в ОВА оцінили ймовірність
Вірогідність наступу російських окупантів на Запорізьку область військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
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«Накопичення сил на Запорізькому напрямку відбувається періодично. Періодично сили накопичуються, але якраз Запоріжжя, Запорізька область – між Херсонщиною, правобережжям, де досить активно дії йдуть, Донбасом, де йдуть активні дії», – сказав він.
Очільник ОВА також зазначив, що іноді фіксуються накопичення сил противника, а потім їх перекидаються або на Донецький напрямок або на Херсонський.
«Наразі вірогідність наступу військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе», – додав Старух.