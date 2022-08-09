Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються
Президент Росії Володимир Путін закликав чиновників звернути увагу на проблеми мономіст – високий рівень бідності та алкоголізації населення.
Як повідомило російське РИА Новости, своє невдоволення Путін озвучив на зустрічі з ріо губернатора Кіровської області Олександром Соколовим.
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«Не потрібно нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами. Я прошу вас звернути на це увагу», – сказав президент РФ.
Путін зазначив, що у боротьбі з цією проблемою керівництву області потрібно взаємодіяти з федеральними органами влади.
У чому саме має полягати ця взаємодія – не уточнив.
Мономісто – населений пункт, заснований при містоутворюючому підприємстві з метою забезпечення виробництва трудовими ресурсами.