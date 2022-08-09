НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
15:32 09 Августа 2022 Просмотров 1183   КомментариевКомментарии

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

Президент Росії Володимир Путін закликав чиновників звернути увагу на проблеми мономіст – високий рівень бідності та алкоголізації населення.

Росіяни п'ють і біднішають

Як повідомило російське РИА Новости, своє невдоволення Путін озвучив на зустрічі з ріо губернатора Кіровської області Олександром Соколовим.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Не потрібно нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами. Я прошу вас звернути на це увагу», – сказав президент РФ.

Путін зазначив, що у боротьбі з цією проблемою керівництву області потрібно взаємодіяти з федеральними органами влади.

У чому саме має полягати ця взаємодія – не уточнив.

Мономісто – населений пункт, заснований при містоутворюючому підприємстві з метою забезпечення виробництва трудовими ресурсами.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2022 10:44
Мирна угода чи новий наступ на Київ: що думають росіяни про війну в Україні
ТОР
09.08.2022 06:44
Росія втратила від 70 до 80 тисяч військових, не досягнувши жодної мети Путіна, – Пентагон
ТОР
13.07.2022 13:30
У Росії молодша дочка Путіна очолила Комітет з імпортозаміщення
blog comments powered by Disqus
В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12 Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53 Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32 Світ

ЗСУ тотально нищать російську ППО: ракети HARM стали новим жахом окупантів після HIMARS

19:03 Україна

З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ

16:16 Україна

Під Москвою знайшли тіло відомого російського дипломата: схоже на самогубство

15:29 Світ

У Новій Маячці під Херсоном пролунали вибухи: у небі величезний стовп диму

12:20 Україна

Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу

11:07 Україна

Росія вдарила ракетами по Умані та Вінниці: всі знищені авіацією

10:50 Україна

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та греблі Каховської ГЕС. Відео

06:22 Україна

Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

19:50 Україна