Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

Президент Росії Володимир Путін закликав чиновників звернути увагу на проблеми мономіст – високий рівень бідності та алкоголізації населення.

Росіяни п'ють і біднішають



Як повідомило російське РИА Новости, своє невдоволення Путін озвучив на зустрічі з ріо губернатора Кіровської області Олександром Соколовим.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Не потрібно нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами. Я прошу вас звернути на це увагу», – сказав президент РФ.

Путін зазначив, що у боротьбі з цією проблемою керівництву області потрібно взаємодіяти з федеральними органами влади.

У чому саме має полягати ця взаємодія – не уточнив.

Мономісто – населений пункт, заснований при містоутворюючому підприємстві з метою забезпечення виробництва трудовими ресурсами.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін