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18:04 09 Августа 2022 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Як із крейсером Москва: росіяни відреагували на офіційні версії вибухів у Криму

Пiсля вибухів в Новофедорівці в Криму російська пропаганда спробувала згодувати людям відразу кілька версій, які жодним чином не пов’язані з війною і діями ЗСУ.

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Так, відразу кілька видань повідомили, що причиною вибухів на території авіабази в Новофедорівці стала пожежа під час завантаження палива.

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Головний редактор телеканалу RT Маргарита Сімоньян заявила, що вибухи в Новофедорівці – не прильоти, а диверсія. «А то й взагалі головотяпство», – написала пропагандистка у своєму Telegram-каналі. Після чого покликала всіх на пляж.

У свою чергу, міноборони РФ також заперечує атаку Збройних сил України. За даними військового відомства, на території аеродрому «Сакі» на обвалованому майданчику зберігання «відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів».

«Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена. За повідомленням з місця жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було», — стверджує МО РФ.

Незважаючи на це, влада Сакського району в Криму оголосила евакуацію громадян, а навколо місця вибухів встановлено п’ятикілометровий периметр.

В соцмережах російські користувачі обговорюють ці пояснення. Значна частина людей повірила в детонацію і “головотяпство”. Втім багато людей відверто обурюються смішними поясненнями.

Зробили кілька скрінів з коментарів під постом Симоньян з її поясненням і закликом повертатися на пляжі.

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"Уже Москву прокурили"

Здетонувало одночасно в різних місцях

Здетонувало одночасно в різних місцях

"А на крейсере Москва почему сдетонировало?"

"А на крейсере Москва почему сдетонировало?"

Чому боєприпаси не детонували до початку війни?

Чому боєприпаси не детонували до початку війни?

Раніше Vlasti повідомляли:

  • У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи на військовому аеродромі.

  • Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.

  • Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

Тэги: Крим
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