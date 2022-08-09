Росія готує велике військове формування для вторгнення в Україну

Російське командування як і раніше продовжує балансувати між посиленням наступу на Донбасі і зміцненням оборони проти очікуваних українських контратак на півдні через нестачу людських резервов.

3-й армійський корпус буде складатися переважно з добровольців



Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначили, що для підтримки «спецоперації» в Україні Росія створила нове велике формування сухопутних військ – 3-й армійський корпус (3 АК), що базується в Муліно, в Нижегородській області на схід від Москви.

Значну частину 3 АК росіяни планують сформувати з нещодавно створених»добровольчих» батальйонів, які формуються по всій країні і об’єднують новобранців з одних і тих же районів. Російські політики підтвердили, що потенційним новобранцям 3 АК пропонуються вигідні грошові премії після їх відправки в Україну.

Підкреслюється, що до вербування допускаються чоловіки у віці до 50 років, які мають лише середню освіту.

«Корпус російської армії зазвичай складається з 15-20 тисяч військовослужбовців, але Росії буде важко довести чисельність 3 АК до цього рівня, враховуючи дуже низький рівень ентузіазму населення щодо добровільної участі в бойових діях в Україні», – йдеться в повідомленні.

Британські військові також зазначили, що ефект 3 АК навряд чи буде вирішальним для війни в Україні.

Тэги: Росія