Єрмак пояснив, чому війну треба закінчити до зими

Для України життєво важливо закінчити активну фазу війни до зими, щоб запобігти ударам по об’єктах теплоенергетики.

Єрмак наголосив на необхідності закінчити бойові дії до зими



Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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«Авжеж, такі ризики (удари по об’єктах теплоенергетики) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об’єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Відповідно, це одна із причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів задля закінчення активної частини війни до кінця осені», – пояснив Єрмак.

Він також додав, що чим довше російські війська перебуватимуть на тимчасово окупованих територіях України і намагатимуться там окопатися, тим складніше буде ці території звільнити.

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