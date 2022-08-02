НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Політика
17:49 10 Августа 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

Єрмак пояснив, чому війну треба закінчити до зими

Для України життєво важливо закінчити активну фазу війни до зими, щоб запобігти ударам по об’єктах теплоенергетики.

Єрмак наголосив на необхідності закінчити бойові дії до зими

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Авжеж, такі ризики (удари по об’єктах теплоенергетики) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об’єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Відповідно, це одна із причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів задля закінчення активної частини війни до кінця осені», – пояснив Єрмак.

Він також додав, що чим довше російські війська перебуватимуть на тимчасово окупованих територіях України і намагатимуться там окопатися, тим складніше буде ці території звільнити.

Тэги: Андрей Ермак, Андрій Єрмак
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.08.2022 12:53
Єрмак: Війну треба закінчити до зими, інакше – глухий кут
ТОР
22.07.2022 11:01
Єрмак озвучив умови закінчення війни до зими
ТОР
11.02.2022 06:04
Советники Нормандской четверки заседали более 8 часов: итоги переговоров
blog comments powered by Disqus
З’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

17:24 Україна

З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по базі окупантів у Новоолексіївці

16:15 Україна

Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу

14:35 Україна

Повітряні сили ЗСУ озвучили втрати росіян після вибухів у Криму

11:04 Україна

«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами

19:14 Україна

У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова

16:32 Україна

В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12 Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53 Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32 Світ

Китай оголосив про оточення Тайваню в рамках нових військових навчань

11:10 Світ

Увечері в окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів

06:03 Україна