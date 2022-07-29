Арестович вирішив балотуватися у президенти: але все залежить від Зеленського

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься у президенти України, якщо чинний глава держави Володимир Зеленський не піде на другий президентський термін.

Арестович заявив, що піде балотуватися у президенти



Про своє політичне майбутнє Арестович розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

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«Всі говорять про мій шалений рейтинг. Мій рейтинг – це рейтинг президента зараз. Я себе від президента не відокремлюю. Поки президент – президент, та ще й верховний головнокомандувач, ці розмови для мене некоректно вести. Якщо він піде на другий термін, я, природно, не підрізатиму його. Це технічно неможливо.

А якщо ні, то треба буде вже думати», – заявив Арестович.

На що Гордон поставив йому запитання:

“Якщо президент із якихось причин не балотуватиметься на другий термін…”

“Я подаватимуся, так”, – закінчив за Гордона фразу Арестович.

Він також додав, що вважає перебування при владі можливістю допомогти величезній кількості людей, а не пригодою.

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Тэги: Алексей Арестович, Олексій Арестович