Арестович вирішив балотуватися у президенти: але все залежить від Зеленського
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься у президенти України, якщо чинний глава держави Володимир Зеленський не піде на другий президентський термін.
Про своє політичне майбутнє Арестович розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Всі говорять про мій шалений рейтинг. Мій рейтинг – це рейтинг президента зараз. Я себе від президента не відокремлюю. Поки президент – президент, та ще й верховний головнокомандувач, ці розмови для мене некоректно вести. Якщо він піде на другий термін, я, природно, не підрізатиму його. Це технічно неможливо.
А якщо ні, то треба буде вже думати», – заявив Арестович.
На що Гордон поставив йому запитання:
“Якщо президент із якихось причин не балотуватиметься на другий термін…”
“Я подаватимуся, так”, – закінчив за Гордона фразу Арестович.
Він також додав, що вважає перебування при владі можливістю допомогти величезній кількості людей, а не пригодою.