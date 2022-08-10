Довіра до оборонної промисловості РФ підірвана через провали на війні

Росія давно вважає оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів, втім зараз її військово-промисловий потенціал має значні проблеми.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Там зазначили, що довіра до багатьох російських систем озброєнь підірвана, оскільки вони асоціюються із невдачами військ РФ у війні в Україні.

Також британці вважають малоймовірним, що Росія зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних ЗС в Україні та вплив західних санкцій, що посилюється.

«Білорусь нещодавно оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації танка, раніше замовленої російською державною компанією «Уралвагонзавод», – сказано в повідомленні.

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