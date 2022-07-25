Порушили свої ж інструкції: Резніков розповів, чому росіяни не взяли Київ за 72 години

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, не сформувавши ударних угруповань.

Росіяни вірили, що захоплять Київ за три дні



Про розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю УП.

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«Станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань у повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи, і т.д», – зазначив Резніков.

За його словами, на всіх ризикованих зонах (вторгнення з Білорусі, наступ на півдні), У росіян не було ознак завершеного формування масштабного ударного угруповання.

«Власне кажучи, наслідком цього в тому числі стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Коли я висувався на Чернігівщину, то я у генерала Ніколюка спитав: «Що вас найбільше вразило як військового?». І він каже, що найбільше вразило, як росіяни порушили свої ж інструкції і правила», – розповів міністр.

Він також пояснив, що за правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота.

«Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму.Це означає, що вони пішли у наступ, не бувши остаточно готові. Тому і їхні логістичні ланцюжки різалися нами так легко. Те ж саме відбулося і в Білорусі», – підкреслив Резніков.

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