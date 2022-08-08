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11:05 11 Августа 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Голова МАГАТЕ захотів особисто відвідати Запорізьку АЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі захотів особисто відвідати Запорізьку АЕС.

Присутність МАГАТЕ на АЕС має першорядне значення

Відповідну заяву опубліковано на сайті організації.

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За словами Гроссі, про свої плани він проінформує Раду Безпеки ООН.

«Зараз, як ніколи, присутність МАГАТЕ на АЕС має першорядне значення, щоб допомогти знизити небезпеку можливої ​​ядерної катастрофи», – зазначив він.

Гроссі підкреслив, що місія вимагатиме співробітництва, розуміння та сприяння Москви та Києва, а також підтримки ООН та генсека Антоніу Гутерріша.

Напередодні країни G7 закликали Росію негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС. Глави міністерств закордонних справ цих держав висловили колективне занепокоєння рівнем безпеки на українських ядерних об’єктах, захоплених російськими військами.

Тэги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ
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