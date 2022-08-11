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17:53 11 Августа 2022 Просмотров 214   КомментариевКомментарии

У Росії шокували кампанією проти абортів із Z-символами та гаслами війни

Російські соцмережі, білборди та розтяжки заполонила мілітарна реклама кампанії проти абортів «Захист мене сьогодні, я зможу захистити тебе завтра».

Плакати щедро прикрашені символами та гаслами, характерними для російської “спецоперації” в Україні.

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Судячи з обговорення у соцмережах, кампанію запустили ще до війни, але тоді на неї мало хто звернув увагу.

Після 24 лютого до плакатів додали Z-символи, навіщось вписали «Своїх не кидаємо», а також замінили «аборт – це вбивство» на «аборт – відібрання життя у людини». І всі витівки борців проти абортів заграла новими фарбами.

У соцмережах після початку війни в Україні випустили альтернативну версію реклами – але не проти абортів, а за використання презервативів.

Дещо змінено і слоган кампанії: “Захист себе сьогодні і я не зможу вбивати людей завтра”.

Також на плакаті зазначили, що правильно говорити не аборт, а спеціальна медична операція з депутинізації.

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