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09:32 12 Августа 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

У Мелітополі пролунав потужний вибух

У Мелітополі Запорізької області, який тимчасово захопили російські війська, пролунав гучний вибух.

В Мелітополі знов щось вибухнуло

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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«Щойно: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя”, – написав він в Telegram.

Також Федоров зазначив, що за попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали «швидкі».

Мер також натякнув на роботу руху опору.

«Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені й нікого не залишить без належної уваги», – повідомив він.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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