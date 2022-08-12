Банки Індії відмовилися підключатися до російського замінника SWIFT

Російські банки хочуть узгодити систему обміну платіжними повідомленнями своєї країни з індійською платформою обміну повідомленнями, але індійські банкіри та влада не хоче реалізовувати цю ідею.

Про це повідомляє Economic Times.

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На думку російських банків, підключення системи СПФС (аналог SWIFT) дозволить створити безшовний механізм розрахунків у торгівлі між двома країнами в рупіях, а також дозволить уникнути раптових збоїв та можливого блокування коштів, якщо найближчими днями під санкції США потрапить ще більше з них.

Однак індійські банки відмовилися підтримувати запропоновану інтеграцію двох систем обміну повідомленнями, оскільки це може бути витлумачено спробою обійти санкції США щодо російських банків.

Це питання постало у середу, коли індійські та російські банкіри провели зустріч, щоб обговорити деталі «торгівлі рупіями», повідомив ET високопоставлений банкір.

Будь-яка інтеграція між російською власною системою обміну повідомленнями та «Структурованою системою обміну фінансовими повідомленнями» (SFMS) — індійським аналогом, що дозволяє здійснювати внутрішньо- та міжбанківську передачу повідомлень, а також передачу вкладених файлів у захищеному режимі — вимагатиме не лише оновлення місцевої платформи, а й схвалення Резервного банку Індії (RBI) та уряду.