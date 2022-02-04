Главная » Світ » Суспільство
18:42 12 Августа 2022 336 Комментарии
Війська НАТО змусили спливти російський підводний човен біля берегів Норвегії
Військові сили НАТО змусили спливти атомний підводний човен Військово-морського флоту (ВМФ) Росії біля берегів Норвегії.
Після вторгнення в Україну зросла активність російських підводних човнів, зокрема у Північному морі
Про це повідомляє видання Daily Express.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За інформацією видання, протичовновий військовий літак P-8 Poseidon Королівських Військово-повітряних сил (ВПС) Великобританії виявив російський атомний підводний човен проекту 941 «Акула».
Після цього джерела розповіли, що бачили кораблі ВМФ НАТО, а також судно РФ у надводному положенні.
Express пише, що активність російських субмарин посилилася після початку спецоперації в Україні, особливо у північних водах.
Тэги: НАТО, Норвегия, Норвегія
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссийскую подводную лодку ищут в Норвегии
01.09.2017 14:20
ТОРНорвегия готова бомбить Россию
20.09.2016 16:09