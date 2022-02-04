Війська НАТО змусили спливти російський підводний човен біля берегів Норвегії

Військові сили НАТО змусили спливти атомний підводний човен Військово-морського флоту (ВМФ) Росії біля берегів Норвегії.

Після вторгнення в Україну зросла активність російських підводних човнів, зокрема у Північному морі



Про це повідомляє видання Daily Express.

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За інформацією видання, протичовновий військовий літак P-8 Poseidon Королівських Військово-повітряних сил (ВПС) Великобританії виявив російський атомний підводний човен проекту 941 «Акула».

Після цього джерела розповіли, що бачили кораблі ВМФ НАТО, а також судно РФ у надводному положенні.

Express пише, що активність російських субмарин посилилася після початку спецоперації в Україні, особливо у північних водах.

Тэги: НАТО, Норвегия, Норвегія