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18:42 12 Августа 2022 Просмотров 336   КомментариевКомментарии

Війська НАТО змусили спливти російський підводний човен біля берегів Норвегії

Військові сили НАТО змусили спливти атомний підводний човен Військово-морського флоту (ВМФ) Росії біля берегів Норвегії.

Після вторгнення в Україну зросла активність російських підводних човнів, зокрема у Північному морі

Про це повідомляє видання Daily Express.

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За інформацією видання, протичовновий військовий літак P-8 Poseidon Королівських Військово-повітряних сил (ВПС) Великобританії виявив російський атомний підводний човен проекту 941 «Акула».

Після цього джерела розповіли, що бачили кораблі ВМФ НАТО, а також судно РФ у надводному положенні.

Express пише, що активність російських субмарин посилилася після початку спецоперації в Україні, особливо у північних водах.

Тэги: НАТО, Норвегия, Норвегія
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