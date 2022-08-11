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09:31 13 Августа 2022 Просмотров 75   КомментариевКомментарии

З’явилися знімки наслідків вибухів на аеродромі “Зябрівка” у Білорусі: що там сталося

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки аеродрому «Зябрівка» в Гомельській області Білорусі, де в ніч проти 11 серпня пролунали вибухи.

В ніч проти 11 серпня в Зябрівці пролунали вибухи

Два супутникові знімки об’єкта викладені в Twitter компанії.

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Також MAXAR зазначила, що на знімках помітні сліди пожежі від недавнього вибуху на основній злітній смузі.

“Один із аналітиків OSINT Oliver Alexander ідентифікує

об’єкт на знімках, як «танк Т-72 або схожий», – сказано у повідомленні.

Навколо місця вибуху помітно рятувальну техніку

Навколо місця вибуху помітно рятувальну техніку

Сліди пожежі від недавнього вибуху на основній злітній смузі

Сліди пожежі від недавнього вибуху на основній злітній смузі

У свою чергу, моніторингова група “Беларускі Гаюн” раніше повідомляла, що внаслідок вибухів на аеродромі «Зябрівка» можливо було знищено низку техніки, яка дислокувалася на військовому аеродромі та поряд з ним.

Згідно з поки що непідтвердженими даними, сталося загоряння танка Т-72 і здетонував боєкомплект, знищивши близько 10 боєприпасів.

Крім цього, онлайн-журнал Defence Blog з посиланням на своє джерело у розвідці повідомив, що у Зябрівці вибухнув російський радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 92Н6Е.

Це означає, що якщо інформація є достовірною, то як мінімум частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф», які знаходяться на аеродромі, тепер є недієздатними.

Тэги: беларусь, Білорусь
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