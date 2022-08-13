Гіркін їхав на війну в Україну, але був затриманий в Криму: що відомо

Колишнього «міністра оборони ДНР» терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну.

Гіркіна не впізнати



Про це повідомило видання «Новини Донбасу» з посиланням на російські Telegram-канали і «соратника Гіркіна» Олександра Жучковського

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За словами Жучковського, Стрєлков «справді намагався потрапити на фронт, але був затриманий у Криму».

Соратник запевняє, що «жодних політичних цілей Стрєлков не ставив і наводити смуту в Новоросії не збирався», а те, що він не може потрапити на фронт — нібито «великий політичний злочин».

Крім того, в Telegram-каналах зявилися фото Гіркіна та його паспорта на ім’я Сергія Рунова, з яким екс-командир бойовиків «ДНР» намагався проїхати через Крим. Документ було видано у 2015 році.

На опублікованому фото Гіркін без вус, які він носив раніше, і стрижений коротко.

Після затримання Гіркіна відправили до Сімферополя у «відділення внутрішніх справ».

Радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live» заявив, що, за непідтвердженою інформацією, після затримання Гіркіна відпустили воювати в Херсонську область.

«За деякими даними, його відпустили і пропустили воювати в Херсонську область. Тож ми маємо шанс побачити, як ця «героїчна» людина йде в атаку десь під Снігурівкою», – сказав Арестович.

Тэги: Игорь Гиркин, Ігор Гіркін