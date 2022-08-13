НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
06:53 14 Августа 2022 Просмотров 126   КомментариевКомментарии

Відрізане від постачання угруповання РФ у Херсоні не зможе захищатися – ISW

Каховський міст був єдиним автомобільним мостом, який російські війська могли використати після успішних зусиль ЗСУ щодо виведення з ладу Антонівського автодорожнього мосту.

Каховський міст був останнім зв'язком між берегами Дніпра

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Міністерство оборони Великобританії заявило, що російські війська нині не мають мостів, придатних для доставки важкої техніки або припасів через річку Дніпро у Херсонській області, і мають покладатися в основному на понтонний пором, який вони встановили біля Антонівського автомобільного мосту.

На думку експертів, російські війська не можуть підтримувати механізовані операції у масштабі без надійних шляхів постачання.

Провезення боєприпасів, пального та важкої техніки, достатніх для наступальних або навіть великомасштабних оборонних операцій через понтонні пороми або повітрям, непрактичне, якщо не неможливе.

Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити росіянам відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого періоду, то російські війська на західному березі Дніпра, швидше за все, втратить здатність захищатись навіть від обмежених українських контратак.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.08.2022 19:10
У Новій Каховці пролунали потужні вибухи: над містом густий дим
ТОР
13.08.2022 17:10
Керівництво окупантів залишає Херсон і переміщується за Дніпро
ТОР
13.08.2022 07:04
Міст на дамбі Каховської ГЕС виведено з ладу ударами ЗСУ
blog comments powered by Disqus
Вночі ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту. Відео

10:55  Україна

Гіркін підтвердив, що його не пустили на війну

10:17  Світ

На Донбасі тривають запеклі бої за Піски: чому це важливий рубіж

09:54  Україна

Пішов рятувати війну: мережу заполонили меми про затриманого в Криму Гіркіна

08:28  Україна

Росіяни намагаються прорвати українську оборону: ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках

08:01  Україна

Теракт біля Стіни Плачу в Єрусалимі: невідомий обстріляв автобус з людьми

07:42  Світ

Відрізане від постачання угруповання РФ у Херсоні не зможе захищатися – ISW

06:53  Україна

Гіркін їхав на війну в Україну, але був затриманий в Криму: що відомо

06:33  Україна

Тварі, що наживаються на війні: як запорізькі чиновники і чеченські бандюки заробляли на біді українців

20:27  Україна

У Новій Каховці пролунали потужні вибухи: над містом густий дим

19:10  Україна

Керівництво окупантів залишає Херсон і переміщується за Дніпро

17:10  Україна

У Мелітополі та населених пунктах Херсонщини пролунали вибухи

16:14  Україна

Гіркін назвав війну в Україні провалом і запропонував відступити до Москви

15:45  Світ

Окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС під українським прапором

12:42  Україна

Сербія не розміщуватиме на своїй території військові бази РФ

12:26  Світ

МЗС Литви закликало заборонити в’їзд росіян до країн Євросоюзу

11:30  Світ

У Москві різко впав рівень довіри до РПЦ: розчарувалися навіть віруючі

10:59  Світ

Пішов рятувати війну: мережу заполонили меми про затриманого в Криму Гіркіна

08:28 Україна

Гіркін їхав на війну в Україну, але був затриманий в Криму: що відомо

06:33 Україна

Тварі, що наживаються на війні: як запорізькі чиновники і чеченські бандюки заробляли на біді українців

20:27 Україна

У Новій Каховці пролунали потужні вибухи: над містом густий дим

19:10 Україна

Гіркін назвав війну в Україні провалом і запропонував відступити до Москви

15:45 Світ

У Москві різко впав рівень довіри до РПЦ: розчарувалися навіть віруючі

10:59 Світ

Ракетний удар по Запоріжжю: пять прильотів і руйнування

20:17 Україна

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи: говорять про касетні боєприпаси

19:51 Україна

Війська НАТО змусили спливти російський підводний човен біля берегів Норвегії

18:42 Світ

Казахстан почне постачати нафту в обхід Росії

14:05 Світ

Стало відомо, кого “підсмажили” партизани у Мелітополі

11:44 Україна