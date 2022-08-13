Відрізане від постачання угруповання РФ у Херсоні не зможе захищатися – ISW

Каховський міст був єдиним автомобільним мостом, який російські війська могли використати після успішних зусиль ЗСУ щодо виведення з ладу Антонівського автодорожнього мосту.

Каховський міст був останнім зв'язком між берегами Дніпра



Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Міністерство оборони Великобританії заявило, що російські війська нині не мають мостів, придатних для доставки важкої техніки або припасів через річку Дніпро у Херсонській області, і мають покладатися в основному на понтонний пором, який вони встановили біля Антонівського автомобільного мосту.

На думку експертів, російські війська не можуть підтримувати механізовані операції у масштабі без надійних шляхів постачання.

Провезення боєприпасів, пального та важкої техніки, достатніх для наступальних або навіть великомасштабних оборонних операцій через понтонні пороми або повітрям, непрактичне, якщо не неможливе.

Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити росіянам відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого періоду, то російські війська на західному березі Дніпра, швидше за все, втратить здатність захищатись навіть від обмежених українських контратак.

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