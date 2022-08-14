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Главная » Україна » Суспільство
08:01 14 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росіяни намагаються прорвати українську оборону: ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках

Російські окупанти намагаються наступати на Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, отримують гідні відсіч від ЗСУ.

Українські захисники і захисниці дають відсіч ворогу

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Слов’янському напрямку в районі Долини ворог намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили.

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, але після вогневого ураження від наших воїнів, вдалися до втечі.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік.

Також противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку загарбники ведуть наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають.

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