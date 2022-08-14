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08:28 14 Августа 2022 Просмотров 4191   КомментариевКомментарии

Пішов рятувати війну: мережу заполонили меми про затриманого в Криму Гіркіна

Затримання російського терориста та колишнього “міністра оборони ДНР” Ігоря Гіркіна у Криму на шляху до війни в Україні викликало живу реакцію у користувачів мережі.

Гіркін вирішив навести лад на війні

Певної комічності цієї ситуації додало те, що Гіркін збрив вуса, коротко постригся і використав фальшивий паспорт на ім’я Сергія Рунова.

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Користувачі багато жартували з приводу добровільної мобілізації терориста, який постійно вимагав її проведення від керівництва РФ.

Також жартівники згадали і колишніх соратників Гіркіна по Донбасу, які вже вирушили на концерт Кобзона, і навіть порівнювали його з радником глави Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

Vlasti зібрали найяскравіші меми.

Team Russia Defeat (Поразка збірної Росії)

Team Russia Defeat (Поразка збірної Росії)

Старая работа - старая команда

Старая работа - старая команда

Один Гіркін - замість всього Донбасу

Один Гіркін - замість всього Донбасу

На обкладинці Vogue

На обкладинці Vogue

І знов мобілізаційне

І знов мобілізаційне

Гіркіна вже давно порівнювали з Арестовичем

Гіркіна вже давно порівнювали з Арестовичем

Персонажі різні, але трохи схожі

Персонажі різні, але трохи схожі

Тут так класно!

Тут так класно!

Який гарний з Гіркіна вийде полонений

Який гарний з Гіркіна вийде полонений

Як повідомляли Vlasti, колишнього «міністра оборони ДНР» терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну.

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