Пішов рятувати війну: мережу заполонили меми про затриманого в Криму Гіркіна

Затримання російського терориста та колишнього “міністра оборони ДНР” Ігоря Гіркіна у Криму на шляху до війни в Україні викликало живу реакцію у користувачів мережі.

Гіркін вирішив навести лад на війні



Певної комічності цієї ситуації додало те, що Гіркін збрив вуса, коротко постригся і використав фальшивий паспорт на ім’я Сергія Рунова.

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Користувачі багато жартували з приводу добровільної мобілізації терориста, який постійно вимагав її проведення від керівництва РФ.

Також жартівники згадали і колишніх соратників Гіркіна по Донбасу, які вже вирушили на концерт Кобзона, і навіть порівнювали його з радником глави Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

Vlasti зібрали найяскравіші меми.

Як повідомляли Vlasti, колишнього «міністра оборони ДНР» терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну.