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09:54 14 Августа 2022 Просмотров 273   КомментариевКомментарии

На Донбасі тривають запеклі бої за Піски: чому це важливий рубіж

На Донбасі підтримувані Росією сили – здебільшого “ополченці самопроголошеної Донецької Народної Республіки” – продовжують спроби штурму на північ від Донецька.

Бої за Піски тривають більше 20 днів

Про це повідомили в Міноборони Великобританії з посиланням на розвідку.

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Особливо запеклі бої в районі села Піски поблизу Донецького аеропорту. Ситуація там залишається спірною.

З 2014 року ця територія знаходиться на лінії розмежування на Донбасі.

Російський штурм, ймовірно, спрямований на забезпечення безпеки на трасі М04 – головному під’їзді до Донецька із заходу.

Піски важливі через контроль над трасою на Донецьк

Піски важливі через контроль над трасою на Донецьк

Нагадаємо, українськи захисники не дають ворогові захопити Піска вже більше 20 днів.

Тэги: Донецк, Донецьк
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