На Донбасі тривають запеклі бої за Піски: чому це важливий рубіж

На Донбасі підтримувані Росією сили – здебільшого “ополченці самопроголошеної Донецької Народної Республіки” – продовжують спроби штурму на північ від Донецька.

Бої за Піски тривають більше 20 днів



Про це повідомили в Міноборони Великобританії з посиланням на розвідку.

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Особливо запеклі бої в районі села Піски поблизу Донецького аеропорту. Ситуація там залишається спірною.

З 2014 року ця територія знаходиться на лінії розмежування на Донбасі.

Російський штурм, ймовірно, спрямований на забезпечення безпеки на трасі М04 – головному під’їзді до Донецька із заходу.

Нагадаємо, українськи захисники не дають ворогові захопити Піска вже більше 20 днів.

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