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09:54 14 Августа 2022 273 Комментарии
На Донбасі тривають запеклі бої за Піски: чому це важливий рубіж
На Донбасі підтримувані Росією сили – здебільшого “ополченці самопроголошеної Донецької Народної Республіки” – продовжують спроби штурму на північ від Донецька.
Бої за Піски тривають більше 20 днів
Про це повідомили в Міноборони Великобританії з посиланням на розвідку.
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Особливо запеклі бої в районі села Піски поблизу Донецького аеропорту. Ситуація там залишається спірною.
З 2014 року ця територія знаходиться на лінії розмежування на Донбасі.
Російський штурм, ймовірно, спрямований на забезпечення безпеки на трасі М04 – головному під’їзді до Донецька із заходу.
Нагадаємо, українськи захисники не дають ворогові захопити Піска вже більше 20 днів.
Тэги: Донецк, Донецьк
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