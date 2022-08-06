Делегація сенаторів США прибула на Тайвань двома літаками: Китай знов напружився

Делегація американських законодавців прибула на Тайвань у неділю, лише через 12 днів після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Пятеро американских сенаторів прибули до Тайбею



Про це повідомило AP.

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Делегація з п’яти членів на чолі з сенатором-демократом від Массачусетсу Едом Маркі зустрінеться з президентом Цай Ін Вень та іншими офіційними особами, щоб обговорити відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю, інвестиції та інші питання.

Тайванський мовник показав відео приземлення урядового літака США близько 7 години вечора за місцевим часом (14:00 за Київом)в аеропорту Суншань у Тайбеї, столиці Тайваню. У літаку було четверо членів делегації.

Ще один сенатор Маркі прибув окремим рейсом до міжнародного аеропорту Таоюань, який також обслуговує Тайбей.

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Група перебуватиме на Тайвані до понеділка в рамках поїздки до Азії, повідомили в Американському інституті.

У неділю за дві години до прильоту американців Китай підняв у повітря більше 20 військових літаків, серед яких 10 винищувачів. Також у цей час в районах навколо Тайваню розташувалися шість військово-морських кораблів Китаю.

Тэги: США, Китай, тайвань