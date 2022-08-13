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06:15 15 Августа 2022 73 Комментарии
Партизани під Мелітополем підірвали залізничний міст
Сили спротиву під Мелітополем днями підірвали залізничний міст, через який на південь України йшли російські ешелони з Криму.
Окупанти попки не змогли налагодити рух
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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“Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму”, – зазначив він.
Також Федоров додав, що після інциденту у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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