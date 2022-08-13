Партизани під Мелітополем підірвали залізничний міст

Сили спротиву під Мелітополем днями підірвали залізничний міст, через який на південь України йшли російські ешелони з Криму.

Окупанти попки не змогли налагодити рух



Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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“Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму”, – зазначив він.

Також Федоров додав, що після інциденту у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли.

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