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Главная » Україна » Інциденти
06:15 15 Августа 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Партизани під Мелітополем підірвали залізничний міст

Сили спротиву під Мелітополем днями підірвали залізничний міст, через який на південь України йшли російські ешелони з Криму.

Окупанти попки не змогли налагодити рух

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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“Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму”, – зазначив він.

Також Федоров додав, що після інциденту у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли.

Партизани підірвали міст

Партизани підірвали міст

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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