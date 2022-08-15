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07:14 15 Августа 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили всі ворожі наступи на різних напрямках

Російські війська намагалися наступати на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, але ніде не мав успіху.

ЗСУ дали відсіч ворогу на всіх напрямках

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке – Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.

На Запорізькому напрямку ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.

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