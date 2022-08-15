У Кремля проблеми з “референдумом” через провал плану щодо захоплення Донбасу

Росія перебуває в просунутій стадії планування проведення референдуму, хоча незрозуміло, чи ухвалено остаточне рішення щодо його проведенні.

В Кремлі ще не визначились остаточно щодо Донбасу



Про це повідомили у міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Там вважають, що Кремль, найімовірніше, розцінить нездатність військових окупувати всю Донецьку область як провал своїх максималістських цілей в Україні.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що глава так званої «Донецької Народної Республіки» Денис Пушилін заявив, що дату «референдуму» про приєднання «ДНР» до Росії буде оголошено після «повного звільнення» всієї території Донецької області.

У червні 2022 року журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування ДНР проведення референдуму та забезпечення того, щоб не менше 70 відсотків голосів були за приєднання до Росії.