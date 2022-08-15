Росія припинила підготовку до “референдумів” на окупованих землях України – ЗМІ

Підготовку «референдумів» саме на 11 вересня, схоже, припинено на всіх окупованих Росією територіях України, крім, можливо, Луганської області.

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Про це пише російська «Независимая газета».

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Там зазначили, що Луганщина загалом перебуває під російським контролем, але ще важливіше, що там створено держапарат, здатний дати результат. Можливо, тому влада “ЛНР” про плебісцит і не кричить.

Але Херсонська область організувати процес у такий термін, мабуть, не зможе саме через відсутність держструктур. Керівництво ж “ДНР” нині заявляє, що голосувати мають мешканці всієї республіки після її повного звільнення. А в Запоріжжі електоральному прориву явно почала заважати ситуація навколо АЕС.

“Загалом, святкового волевиявлення разом із рештою Росії поки що не очікується. Якщо такий план раніше і був, то зараз адміністрація президента, зважаючи на все, з порядку денного його зняла”, – зазначило видання.

Привертає увагу і підписане “главою Запорізької ВДА” Євгеном Балицьким розпорядження про майбутній “референдум”.

Документ називається хитромудро – «Про підготовку організації проведення референдуму виборчою комісією Запорізької області».

З такого заголовка ніяк не вдасться зрозуміти, хто, кого і до чого готуватиме. Але в тексті документа все сказано максимально просто: виборчкому доручається лише «пропрацювати та подати у ВДА пропозиції щодо організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення заходів щодо підготовки до проведення референдуму про входження до складу РФ». Жодних термінів не зазначено навіть щодо цієї підготовки, не кажучи вже про хоча б приблизну дату самого голосування.

«Загалом, судячи з усього, адміністрація президента РФ первісну прив’язку до цієї дати вже скасувала, якщо така і взагалі була», – підсумували автори публікації.

Как повідомляли Vlasti, Росія перебуває в просунутій стадії планування проведення референдуму, хоча незрозуміло, чи ухвалено остаточне рішення щодо його проведення.

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