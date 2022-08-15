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14:40 15 Августа 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Військові розповіли про стан Антонівського мосту

Окупанти не можуть використовувати для переміщення важкої техніки Антонівський міст на Херсонщині.

Рух військових колон по Антонівському мосту неможливий

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу у медіацентрі «Україна – Укрінформ» 15 серпня.

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«Завдані удари наразі не дають змоги використовувати ці мости для переміщення важкої техніки”, – сказала вона.

Також речниця додала, що ЗСУ проводжують тримати вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями на окупованій території.

“Ми усвідомлюємо, як і окупаційні війська, що у ворога є висока залежність від цих артерій», – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо вчора керівниця об’єднаного пресцентру підтвердила, що ЗСУ вже атакували Антонівський міст, залізничний міст у Херсоні та Каховський міст.

Тэги: херсон
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