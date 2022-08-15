Кто такой шахид в Исламе: значение и классификация

В современном мире многие считают, что шахид – это террорист, который не боится своей смерти и несет только зло и смерть.

В современном мире многие считают, что шахид – это террорист, который не боится своей смерти и несет только зло и смерть. В мусульманской вере шахид трактуется совсем по-другому, и определяет положительные характеристики значения. Попробовать разобраться с тем, кто такой шахид, можно ознакомившись с информацией на сайте https://narok.com.kz/temy-korana/o-terminah/kto-takie-shahidy-v-islame.

Шахид: значение слова и перевод

Каждый человек в своей жизни слышал слово «шахид». Большинство людей оно пугает, но это зря. Ведь знания о том, что означает данное слово, ассоциируются исключительно с террористом-смертником.

Узнать правильное значение слова «шахид» возможно, если копнуть глубоко в исламскую культуру. Этиология данного термина основывается на арабском языке, в переводе с которого «шахид» означает «свидетельствовать».

Существовало два толкования слова «шахид». Это свидетель преступления, способный выступать в суде, или человек, который принял мученическую смерть. Об историческом смысле этого понятия можно прочитать в Википедии.

Стоит отметить, что само понятие «шахид», согласно исламской вере, не предусматривает терроризма, а тем более смерть. Ведь, терроризм противоречит исламу. Шахид несет исключительно смысл мучения и отстаивания законов веры.

Смерть шахида во имя веры, сопровождается донесением до Аллаха ангелами информации о героизме мусульманина. Исламская вера, благодаря существованию шахидов, подтверждает наличие реальности рая в потустороннем мире.

Классификация шахидов согласно мученичеству

Монотеистическая религия состоит из многих составляющих. Одной из ее основных фаз является мученичество. В Исламе всех умерших мучительной смертью относят к обитателям Рая.

Согласно Шариата, шахидами считаются:

1. Погибшие воины на поле битвы. Это первый и наиболее важный критерий. Все жертвы боевых действий, военные, защищавшие свою страну, семью от агрессии, после смерти становятся шахидами.

2. Несправедливо убиенные из мирного населения. Это может произойти во время военных действий в населенных пунктах.

3. Умершие верующие, которые защищали свой дом или имущество от противозаконных посягательств посторонними людьми.

4. Скончавшиеся от тяжелых болезней, в результате природных катаклизмов, женщины во время беременности или родов.

Стать шахидом под силу исключительно истинным мусульманам, беспрекословно верующим в силу Всевышнего. Наличие желания прославиться либо другие убеждения, кроме героизма во имя веры, не позволят стать умершему шахидом. Ведь только смерть во имя Аллаха позволяет стать мусульманину шахидом. Тотальная вера с соблюдением всех предписаний Всевышнего, изложенных в Коране, гарантирует возможность получение статуса шахида после смерти.

Шахиды не всегда поддаются джаназа-намазу. Одни мусульмане считают, что омовение тела воинов не стоит делать, а остановиться можно исключительно на погребальной молитве. Другие сторонник мусульманской веры допускают процесс джаназа-намазу над шахидами.