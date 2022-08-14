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15:17 15 Августа 2022 208 Комментарии
Російські авіакомпанії літатимуть без другого пілота заради економії
Російський Мінпромторг ухвалив рішення залишити лише одного пілота літака, а другого замінити на віртуального, щоб заощадити.
Второго пілота хочуть замінити віртуальним
Про це повідомило The Moscow Times.
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На порталі держзакупівель РФ з’явився лот, який передбачає розробку технології заміни одного пілота на віртуального. При цьому у Мінпромторгу заявили, що повний перехід відбудеться не раніше 2030 року.
Другого віртуального пілота буде впроваджено як на пасажирські, так і на вантажні літаки.
У відомстві не повідомили, під які саме літаки розроблятиметься технологія, але вказується, що це дозволить знизити вартість експлуатації бортів.
Тэги: Россия, Росія
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