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15:17 15 Августа 2022 Просмотров 208   КомментариевКомментарии

Російські авіакомпанії літатимуть без другого пілота заради економії

Російський Мінпромторг ухвалив рішення залишити лише одного пілота літака, а другого замінити на віртуального, щоб заощадити.

Второго пілота хочуть замінити віртуальним

Про це повідомило The Moscow Times.

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На порталі держзакупівель РФ з’явився лот, який передбачає розробку технології заміни одного пілота на віртуального. При цьому у Мінпромторгу заявили, що повний перехід відбудеться не раніше 2030 року.

Другого віртуального пілота буде впроваджено як на пасажирські, так і на вантажні літаки.

У відомстві не повідомили, під які саме літаки розроблятиметься технологія, але вказується, що це дозволить знизити вартість експлуатації бортів.

Тэги: Россия, Росія
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