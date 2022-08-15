У Ростовській області масштабна пожежа спалює хутори та станиці
У Ростовській області розгорілася велика пожежа, яка через сильний вітер швидко поширюється населеними пунктами регіону.
За інформацією Інтерфакс із посиланням на ГУ МНС у Ростовській області, площа пожежі становить не менше 30 га.
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Спочатку пожежа почалася в хуторі Ведерників, там горіла суха трава, проте через сильний вітер вогонь почав швидко поширюватися і дійшов до Костянтинівська. Там горіли будівлі та гаражі.
Після чого вітер розніс вогонь по полях та посадках до інших населених пунктів.
У вогні опинилися станиці Миколаївська, Нижньокундрюченська, Верхньокундрючинська, хутори Нижньожуравський, Михайлів.
Площа пожежі продовжує розростатися, з кількох хуторів евакуювали людей.