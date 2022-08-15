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09:01 16 Августа 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

У Мелітополі зранку пролунали два вибухи біля підстанції

О 7:00 у Мелітополі зафіксовано два вибухи в районі підстанції.

Біля підстанціх пролунали вибухи

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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За його словами, після вибухів зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого окупантами.

За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель.

“Як не намагається російська пропаганда «промити мізки» нашим мешканцям – у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – знешкоджують все рашистське”, – зазначив Федоров.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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