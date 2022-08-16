Більше ніж перед вторгненням: Росія стягнула до кордонів України сотні літаків і гелікоптерів

Росія стягує к українським кордонам велику кількість військової авіаційної техніки.

Довкола України накоплено близько 360 гелікоптерів



Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Ворог підтягує з середини країни авіаційну техніку. Наразі довкола України близько 430 ворожих літаків, але угруповання вертольотів виросло. Близько 360 гелікоптерів», — сказав він.

На початку лютого, перед вторгненням, довкола України було близько 400 літаків і 250 гелікоптерів.

Ігнат додав, що Повітряні сили та сили оборони знищили чимало російської авіації.