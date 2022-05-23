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Главная » Світ » Політика
20:31 16 Августа 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Генсек ООН вдруге з початку війни відвідає Україну

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибуде до Львова 18 серпня, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

Гутерреш після Київа відвідає Одесу

Про це повідомило Reuters.

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Наступного дня, 19 серпня, Гутерреш відвідає Одеський порт. Візит генсека ООН буде присвячений, зокрема, обговоренню «зернової угоди», обстрілів Запорізької АЕС та вбивству полонених українських військових в Оленівці.

Після візиту в Україну Гутерреш поїде до Туреччини, щоб подивитися, як працює Спільний координаційний центр, до якого входять представники України, Туреччини Росії та ООН.

Раніше генеральний секретар ООН приїжджав до України у квітні — одразу після того, як побував з візитом у Росії.

Тэги: ООН, Антониу Гутерреш, Антоніу Гутерреш
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