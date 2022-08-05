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06:03 17 Августа 2022 0 Комментарии
Вночі росіяни обстріляли Миколаїв: є влучання в житлові будинки
Вночі 17 серпня близько 02:00 російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв.
Є влучання в житлові будинки
Про це повідомили місцеві Telegram-канали, також підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.
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Вибухи прогриміли у різних районах Миколаєва.
«Потужні вибухи в Миколаєві. Їх чути у різних районах міста. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги», – написав мер в Telegram.
Згодом Сєнкевич повідомив, що є влучання у цивільні об’єкти, є пошкодження житлових будинків.
За інформацією Telegram-каналів, запуски ракет здійснювались приблизно з Голопристанського району тимчасово окупованої Херсонської області.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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