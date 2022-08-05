Вночі росіяни обстріляли Миколаїв: є влучання в житлові будинки

Вночі 17 серпня близько 02:00 російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв.

Є влучання в житлові будинки



Про це повідомили місцеві Telegram-канали, також підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

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Вибухи прогриміли у різних районах Миколаєва.

«Потужні вибухи в Миколаєві. Їх чути у різних районах міста. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги», – написав мер в Telegram.

Згодом Сєнкевич повідомив, що є влучання у цивільні об’єкти, є пошкодження житлових будинків.

За інформацією Telegram-каналів, запуски ракет здійснювались приблизно з Голопристанського району тимчасово окупованої Херсонської області.

Тэги: Николаев, Миколаїв