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08:28 17 Августа 2022 Просмотров 256   КомментариевКомментарии

США провели випробування ракети Minuteman III та заявили про готовність ядерних сил

США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яке було відкладено, щоб уникнути ескалації напруженості з Китаєм через ситуацію навколо Тайваню на початку цього місяця.

Запуск ракети з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії

Про це повідомило Reuters.

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Випробування показало «готовність ядерних сил США та забезпечує впевненість у летальності та ефективності ядерного стримування країни», – сказано у військовій заяві США.

Ракета була запущена з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії та пролетіла 6760 км.

Військові уточнили, що раніше було проведено близько 300 подібних випробувань, і це жодним чином не пов’язано з глобальними світовими подіями.

Раніше у США скасували випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у квітні. На цей крок пішли, щоб знизити ядерну напруженість у відносинах з Росією під час війни в Україні.

Ядерна ракета Мінітмен III, виготовлена ​​компанією Boeing Co., є ключовою в стратегічному арсеналі збройних сил США. Ракета має дальність понад 9660 км і може рухатися зі швидкістю близько 24 000 км/год.

Тэги: США
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