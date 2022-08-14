США провели випробування ракети Minuteman III та заявили про готовність ядерних сил

США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яке було відкладено, щоб уникнути ескалації напруженості з Китаєм через ситуацію навколо Тайваню на початку цього місяця.

Запуск ракети з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії



Про це повідомило Reuters.

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Випробування показало «готовність ядерних сил США та забезпечує впевненість у летальності та ефективності ядерного стримування країни», – сказано у військовій заяві США.

Ракета була запущена з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії та пролетіла 6760 км.

Військові уточнили, що раніше було проведено близько 300 подібних випробувань, і це жодним чином не пов’язано з глобальними світовими подіями.

Раніше у США скасували випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у квітні. На цей крок пішли, щоб знизити ядерну напруженість у відносинах з Росією під час війни в Україні.

Ядерна ракета Мінітмен III, виготовлена ​​компанією Boeing Co., є ключовою в стратегічному арсеналі збройних сил США. Ракета має дальність понад 9660 км і може рухатися зі швидкістю близько 24 000 км/год.

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