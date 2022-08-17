Серпень і вересень будуть надзвичайно важливими: розвідка проанонсувала загострення на фронті

На фронті найближчим часом можна очікувати дуже гострих подій.

Найближчим часом на фронты буде дуже гаряче



Як повідомило Інтерфакс-Україна, про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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«Найближчим часом, безумовно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. І не лише через прив’язку до якихось дат. Наразі багато говорять про День незалежності. Хоча цей фактор треба враховувати», – сказав Юсов.

Він нагадав, що ГУР раніше говорило, що «серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті».

Представник пресслужби ГУР наголосив, що наразі активні бойові дії тривають на всій лінії фронту.

«Про відступ сьогодні й про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна звільнятиме всі свої території», – зазначив Юсов.