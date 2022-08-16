Генсек ООН Гутерреш прибув до Львова: що робитиме
Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра візьме участь у тристоронній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Про це повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик.
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«Ми прибули до Львова», – сказав він.
Раніше повідомлялося, що генсек ООН у ході своєї поїздки до України у четвер візьме участь у тристоронній зустрічі з Зеленським та Ердоганом у Львові.
Також в ООН очікують, що Гутерреш проведе двосторонню зустріч із Зеленським.
У п’ятницю генсек, як очікується, побуває в Одесі, а наступного дня відвідає утворений у рамках продуктової угоди Спільний координаційний центр у Стамбулі.
Водночас генсек ООН поки що не планує відвідувати Москву, заявив на брифінгу Дюжаррік.