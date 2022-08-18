НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
06:55 18 Августа 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Кремль втрачає впевненість в безпеці Криму – ISW

Російське військове керівництво, ймовірно, дедалі більше втрачає впевненість у безпеці Криму після недавніх українських ударів по російських військових об’єктах на півострові.

В Криму вже не небезпечно

Про це повідомили в американському Інституті з вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

17 серпня російські джерела повідомили, що віце-адмірал Віктор Соколов змінив адмірала Ігоря Осипова на посаді командувача Чорноморським флотом у Криму.

Однак російський інформаційний простір, очевидно, прагнув зберегти високу таємницю щодо призначення Соколова через нібито загрозу «терористичної небезпеки» в Севастополі.

Нещодавні українські удари (пов’язані з українськими партизанами та Збройними силами України) по російським військовим активам у Криму, включаючи штаб ЧФ у Севастополі, ймовірно, привели російські війська в стан підвищеної готовності.

Також українська активність призвела до реструктуризації складу сил, матеріально-технічного забезпечення та керівництва російського угруповання в Криму з метою пом’якшення наслідків подальших ударів.

Головне управління військової розвідки України, наприклад, повідомило, що російські війська передислокують десятки літаків і гвинтокрилів, дислокованих на передових аеродромах у Криму, у райони глибше Кримського півострова та на материкову частину Росії.

Як повідомляли Vlasti, після останніх подій в Криму окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ.

Тэги: крым, Крим
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.08.2022 06:41
Аксьонов і Константінов виїхали з Криму з сім’ями і коханками: подробиці від розвідки
ТОР
17.08.2022 18:59
Після вибухів в Криму росіяни терміново переміщують літаки вглиб півострова
ТОР
17.08.2022 17:52
Перед Кримським мостом окупанти перевіряють всіх, хто виїжджає на материк
blog comments powered by Disqus
Аксьонов і Константінов виїхали з Криму з сім’ями і коханками: подробиці від розвідки

06:41 Україна

Росіяни відновили міст на греблі Каховської ГЕС

19:11 Україна

Зустріч канцлера Німеччини та президента Палестини закінчилася антисемітським скандалом

13:18 Світ

В Новій Каховці влучним ударом ЗСУ знищено базу окупантів. Відео

11:51 Україна

У окупантів загострилися проблеми зі стволами для артилерії

11:06 Світ

Російські військові моряки божеволіють: їх літаками вивозять до московської психлікарні

10:53 Світ

У Росії під Курском на протитанковій міні підірвався Камаз ЗС РФ

10:45 Світ

Вперше за три тижні Росія вдарила по Україні ракетами Х-22: цілили в міст біля Затоки

10:17 Україна

Після вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя – черги: люди не можуть виїхати

14:30 Україна

В Криму пролунали вибухи на військовій авіабазі під Сімферополем: здіймається дим

13:12 Україна

У Зеленського прокоментували вибухи в Криму

12:30 Україна