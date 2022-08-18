Кремль втрачає впевненість в безпеці Криму – ISW

Російське військове керівництво, ймовірно, дедалі більше втрачає впевненість у безпеці Криму після недавніх українських ударів по російських військових об’єктах на півострові.

В Криму вже не небезпечно



Про це повідомили в американському Інституті з вивчення війни (ISW).

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17 серпня російські джерела повідомили, що віце-адмірал Віктор Соколов змінив адмірала Ігоря Осипова на посаді командувача Чорноморським флотом у Криму.

Однак російський інформаційний простір, очевидно, прагнув зберегти високу таємницю щодо призначення Соколова через нібито загрозу «терористичної небезпеки» в Севастополі.

Нещодавні українські удари (пов’язані з українськими партизанами та Збройними силами України) по російським військовим активам у Криму, включаючи штаб ЧФ у Севастополі, ймовірно, привели російські війська в стан підвищеної готовності.

Також українська активність призвела до реструктуризації складу сил, матеріально-технічного забезпечення та керівництва російського угруповання в Криму з метою пом’якшення наслідків подальших ударів.

Головне управління військової розвідки України, наприклад, повідомило, що російські війська передислокують десятки літаків і гвинтокрилів, дислокованих на передових аеродромах у Криму, у райони глибше Кримського півострова та на материкову частину Росії.

Як повідомляли Vlasti, після останніх подій в Криму окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ.

Тэги: крым, Крим