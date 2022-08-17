Замість отруєного Сальдо гауляйтером Херсонщини стане мер Краснодара з кримінальною підозрою

Замість відпочиваючого у реанімації Володимира Сальдо новим гауляйтером окупованої Херсонщини стане мер Краснодара із відкритою кримінальною справою Андрій Алексєєнко.

Cтосовно мера Алексєєнка зараз ведеться кримінальна справа за звинуваченням у отриманні хабара



Про це повідомило Кавказ.Реалії.

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Глава Краснодара 44-річний Андрій Алексєєнко найближчим часом може обійняти посаду “прем’єр-міністра” окупованої російською армією Херсонської області.

Видання послалося на інформацію російського пропагандиста Володимира Соловйова та ще двох анонімних джерел.

«За інформацією Соловйов Live, головою Ради міністрів Адміністрації Харківської області стане Андрій Алексєєнко. Нинішній мер Краснодара. Відома на Кубані фігура», – написав Соловйов.

Він пише про Харківську область, але, очевидно, це описка чи нездатність пропагандиста орієнтуватися в українських регіонах.

Підготовку Алексєєнка до “десанту” в Україну на умовах анонімності виданню підтвердили в марії Краснодару. Інше джерело редакції, яке також побажало залишитися неназваним, повідомило, що Алексєєнко розглядався як кандидат на кілька постів, у результаті його попередньо погодили на посаду голови Ради міністрів.

«Загвоздка полягала в тому, що за адміністративною структурою прем’єр-міністром могла стати людина рівня віце-губернатора, а Олексієнко зараз мер. Але врахували його попередній досвід першим віце-губернатором Краснодарського краю, тому призначення узгодили», – пояснило джерело.

В адміністрації Краснодара та Краснодарського краю офіційно перехід Алексєєнка наразі не коментують.

Примітно, що ще цього травня у відповідь на запит мережевого видання «За Краснодар» прокурор Краснодарського краю Сергія Табельський повідомив, що стосовно мера Алексєєнка зараз ведеться кримінальна справа за звинуваченням у отриманні хабара.

Вона була порушена у грудні 2021 року, «рішення про припинення кримінального переслідування Алексєєнка слідчими апарату СУ СК Росії краєм не ухвалювалось».

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