Кремль готовий до прямих переговорів Путіна і Зеленського: що це означає

Президент Турції Реджеп Таїп Ердоган проведе сьогодні у Львові зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та президентом України Володимиром Зеленським, серед головних тем якої – зближення Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Ердоган знов хоче виконати посередницку місію



Про це повідомило CNN Turk.

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У заяві Управління зі зв’язків із громадськістю президента Туреччини наголосили, що одноденний візит Ердогана в Україну буде політично орієнтованим та спрямованим на припинення війни.

Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина готова бути посередником між двома сусідніми країнами з початку російсько-української війни 24 лютого. Знаменний і той факт, що тристоронній саміт у Львові відбувається після особистого контакту Ердогана з Путіним у російському місті Сочі 5 серпня.

Прес-секретар Генсека ООН Стефан Дюжаррик також заявив, що основними темами саміту є закінчення війни в Україні, ситуація з безпекою Запорізької АЕС та функціонування зернової угоди.

Видання нагадало, що переговори між делегаціями Росії та України у Стамбулі у березні були зірвані та контакти між країнами припинилися.

Упродовж чотирьох місяців російські війська певною мірою захопили частину Луганщини на Донбасі. У Херсонській та Запорізькій областях розпочалася підготовка до “референдуму” за приєднання до Росії.

Тим часом відбулися події, які турбують Росію. Кримський півострів, який перебуває під російською окупацією, став мішенню української армії. Атомна електростанція у Запоріжжі також перебуває під обстрілами, що загрожує серйозною глобальною катастрофою.

У міру того, як війна затягується, економічні втрати для Росії стають дедалі важчими.

“Щоб покласти край війні, український лідер Зеленський чотири рази пропонував президентові Росії Путіну двосторонній саміт. Ця пропозиція з Києва завжди відкидалася Москвою з формулюванням, що «лідери не мають конкретних питань, які потрібно вирішувати», – сказано в матеріалі.

Однак перед тристороннім самітом у Львові наголошується, що Росія почала змінювати свою позицію.

За даними російських джерел, на саміті в Сочі 5 серпня Путін нібито натякнув, що може зустрітися із Зеленським.

Колишня позиція Росії на переговорах з Україною звучала так: «Насамперед делегації мають визначити дорожню карту. Лише тоді лідери проведуть саміт».

Втім наразі російська сторона змінила позицію: «Спочатку лідери можуть домовитися і визначити дорожню карту. Потім делегації розпочнуть роботу щодо реалізації цієї дорожньої карти».

“Навіть якщо в Україні не буде досягнуто остаточного миру, принаймні постійне припинення вогню залежатиме від послань Зеленського президенту Ердогану у присутності генерального секретаря ООН Гутерріша на саміті у Львові”, – резюмувало видання.

Як повідомляли Vlasti, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході свого робочого візиту до Львова має намір домовитися з президентом України Володимиром Зеленським щодо його можливої зустріч із главою Росії Володимиром Путіним.

Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Володимир Путін, Володимир Зеленський