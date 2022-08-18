Війна, зерно і ядерний шантаж: про що говорили Зеленський з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський обговорив у Львові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом вивіз зерна, загрозу Запорізькій АЕС та співробітництво у сфері оборони.

Чи пропонував Ердоган Зеленському зустріч з Путіним - невідомо



Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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Зеленський зазначив, що візит Ердогана є «вагомим меседжем» і подякував йому за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Лідери обговорили весь комплекс двосторонніх відносин та дійшли згоди, що подальше розширення співробітництва між державами посилить обидві сторони.

«Президенти дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи. Володимир Зеленський відзначив провідну роль Туреччини та особисто Реджепа Таїпа Ердогана у тому, що ця ініціатива була запущена та реалізується», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що лідери обговорили можливість удосконалення ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів експорту.

Зеленський та Ердоган також розглянули питання масштабного розкрадання Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було зазначено, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн зерна. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.

Крім того, президенти обох країн обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку РФ, дії якої загрожують катастрофою і Україні, і всьому світу. Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна Росії проти України.

За словами Зеленського, місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка та послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення.

Також обговорювалися питання оборонної взаємодії та перспективи співпраці у цьому напрямку.

Володимир Зеленський висловив сподівання на участь президента Туреччини у другому саміті Кримської платформи.

Як повідомляли Vlasti, турецькі ЗМІ повідомляли, що Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході свого робочого візиту до Львова має намір домовитися з президентом України Володимиром Зеленським щодо його можливої зустріч із главою Росії Володимиром Путіним.

Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Володимир Зеленський, Реджеп Тайіп Ердоган