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10:51 19 Августа 2022 1 Комментарии
Путін особисто збирається на саміт G20
Попри російську агресію проти України президент Росії Володимир Путін збирається на саміт «великої двадцятки».
Путін збирається на саміт G20
Про це повідомив Bloomberg президент Індонезії Джоко Відодо.
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«Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде», – сказав Відодо
Втім Кремль поки що офіційно не підтвердив участь російського президента. Підтвердження участі глав держав у саміті G20 агенції Bloomberg не вдалося отримати ні від російської, ні від китайської сторони.
На Заході вважають участь Путіна в саміті G20 проблематичною, оскільки на конференцію серед інших запрошено і Володимира Зеленського – президента України, яка зазнала збройної агресії з боку Росії.
Тэги: G20, Владимир Путин, Володимир Путін
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