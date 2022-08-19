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12:40 19 Августа 2022 Просмотров 163   КомментариевКомментарии

Названо можливу дату візиту МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ може відвідати Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) на початку вересня.

Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на слова постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова.

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«Прогнози далеко не завжди збуваються, але за моїми відчуттями, мова може цілком реально йти про перші дні вересня. Якщо тільки знову не виникнуть якісь сторонні фактори, які не мають безпосереднього відношення до цілей та завдань візиту МАГАТЕ», – заявив він під час брифінгу.

Також, на думку Ульянова, МАГАТЕ не підтримає пропозицію щодо демілітаризованої зону навколо ЗАЕС через те, що “створення демілітаризованих зон до мандату МАГАТЕ не має стосунку”.

Як повідомляли Vlasti, отримано нові підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території ЗАЕС 19 серпня.

Тэги: Валентина Македон, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ
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