Естонія запропонувала ЄС запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії

На засіданні кабінету уряду 18 серпня Естонія вирішила, що зробить офіційну пропозицію Єврокомісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії.

Естонія закликала ЄС посилити тиск на Росію



Про це повідомило Postimees.

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За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, дуже важливо прискорити ухвалення чергового пакету санкцій, щоб посилити та посилити обмежувальні заходи щодо Росії.

Естонія пропонує:

розширити санкції у сферах економіки, енергетики та торгівлі;

включити до санкційних списків нових фізичних та юридичних осіб;

запровадити обмеження на видачу шенгенських віз громадянам Росії.

Тэги: Эстония, Естонія