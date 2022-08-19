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19:05 19 Августа 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Окупанти пішли у наступ на Херсонщині

На Південнобузькому напрямку російські війська штурмовими діями здійснили спробу прориву нашої оборони в районі населеного пункту Кірове на Херсонщині. За результатами вогневого ураження зазнав втрат та хаотично відступив.

Окупанти зазнали втрат

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Харківському напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили.

На Слов’янському напрямку в районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник здійснив спроби прорвати оборону наших військ.  Зазнав втрат та ганебно втік.

На Краматорському напрямку наступальними та штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля Виїмки та Івано-Дарʼївка, отримали жорстку відсіч та відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському напрямку біля Новомихайлівки ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, зазнав втрат та відступив.

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