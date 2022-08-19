Боєприпаси для Himars і ракети HARM: США оголосили про нову поставку зброї Україні

США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 775 млн доларів, який включатиме дуже актуальну зараз для ВСУ зброю.

Протирадіолокаційні ракети HARM - привіт російській ППО в Криму



Про це повідомив журналіст Voice of America Джефф Селдін у Twitter із посиланням на заяву представника Пентагону.

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За словами журналіста, у новий пакет входять: