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19:47 19 Августа 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Боєприпаси для Himars і ракети HARM: США оголосили про нову поставку зброї Україні

США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 775 млн доларів, який включатиме дуже актуальну зараз для ВСУ зброю.

Протирадіолокаційні ракети HARM - привіт російській ППО в Криму

Про це повідомив журналіст Voice of America Джефф Селдін у Twitter із посиланням на заяву представника Пентагону.

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За словами журналіста, у новий пакет входять:

  • боєприпаси для HIMARS;

  • 16 105-мм гаубиць і 36 тисяч снарядів;

  • 15 розвідувальних дронів Scan Eagle;

  • машини з протимінним захистом;

  • додаткові протирадіолокаційні ракети HARM.

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