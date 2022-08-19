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19:47 19 Августа 2022 35 Комментарии
Боєприпаси для Himars і ракети HARM: США оголосили про нову поставку зброї Україні
США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 775 млн доларів, який включатиме дуже актуальну зараз для ВСУ зброю.
Протирадіолокаційні ракети HARM - привіт російській ППО в Криму
Про це повідомив журналіст Voice of America Джефф Селдін у Twitter із посиланням на заяву представника Пентагону.
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За словами журналіста, у новий пакет входять:
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боєприпаси для HIMARS;
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16 105-мм гаубиць і 36 тисяч снарядів;
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15 розвідувальних дронів Scan Eagle;
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машини з протимінним захистом;
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додаткові протирадіолокаційні ракети HARM.
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