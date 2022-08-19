Главная » Україна » Інциденти
06:55 20 Августа 2022 0 Комментарии
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв та Харків
Вночі 20 серпня російські окупанти знов обстріляли ракетами Миколаїв та Харків.
Окупанти вдарили ракетами по Харкову і Миколаєву
Інформацію щодо вибухів в Миколаєві підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За словами місцевих жителів їх пролунало близько восьми.
Даних щодо влучань и постраждалих наразі немає.
В Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, були прильоти по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова.
Попередньо без жертв та постраждалих.
Тэги: Харьков, Николаев, Миколаїв, Харків
Loading...
Новости по теме
ТОРРано вранці росіяни обстріляли три райони Харкова
19.08.2022 06:49
ТОРРосіяни під ранок вдарили по Харкову ракетами: є постраждалі
18.08.2022 06:17
ТОРВночі росіяни обстріляли Миколаїв: є влучання в житлові будинки
17.08.2022 06:03