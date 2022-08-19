Вночі окупанти обстріляли Миколаїв та Харків

Вночі 20 серпня російські окупанти знов обстріляли ракетами Миколаїв та Харків.

Окупанти вдарили ракетами по Харкову і Миколаєву



Інформацію щодо вибухів в Миколаєві підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

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За словами місцевих жителів їх пролунало близько восьми.

Даних щодо влучань и постраждалих наразі немає.

В Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, були прильоти по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова.

Попередньо без жертв та постраждалих.

Тэги: Харьков, Николаев, Миколаїв, Харків