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07:35 20 Августа 2022 Просмотров 274   КомментариевКомментарии

Окупанти спробували почати наступ на Харківському напрямку

На Харківському напрямку ворог вів наступальні бої у районі Борщової, успіху не мав, відійшов.

Окупанти намагалися наступати, але отримали відсіч

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Крім того, окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії населені пункти Чугуїв, Золочів, Питомник, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка. Активно проводили повітряну розвідку БпЛА.

Також ворок завдав авіаційних ударів біля Леб’яжого та Залимана.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника намагалися вести штурмові дії

поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки, але отримали відсіч та відступили.

На Краматорському напрямку ворог неподалік Івано-Дарʼївки намагається вести наступ, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема, успіху не мали, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти наступають у районі населеного пункту Опитне і Майорськ, успіху не мають, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку противник вів штурмові дії у районі населеного пункту Золота Нива, успіху не мав, відступив.

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