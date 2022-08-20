У Севастополі пролунав вибух: з будівлі штабу Чорноморського флоту РФ валить дим

Вранці 20 серпня в Севастополі пролунав вибух, після чого над будинком штабу Чорноморського флоту РФ піднявся стовп диму.

Це вже другий удар по російському штабу



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Пізніше «губернатор» Севастополя Развозжаев визнав, що «в дах штабу прилетів безпілотник».

«На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає», – заявив Развожаєв.

Усі екстрені служби вже на місці інциденту. Територію оточила поліція.

«Зберігайте спокій і pf можливості найближчим часом знаходитесь вдома», – заявив губернатор.

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Згодом з’явилося відео безпілотника, який зранку пролетів над Севастополем в напрямку штабу Чорноморського флоту.