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08:57 20 Августа 2022 141 Комментарии
У Севастополі пролунав вибух: з будівлі штабу Чорноморського флоту РФ валить дим
Вранці 20 серпня в Севастополі пролунав вибух, після чого над будинком штабу Чорноморського флоту РФ піднявся стовп диму.
Це вже другий удар по російському штабу
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Пізніше «губернатор» Севастополя Развозжаев визнав, що «в дах штабу прилетів безпілотник».
«На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає», – заявив Развожаєв.
Усі екстрені служби вже на місці інциденту. Територію оточила поліція.
«Зберігайте спокій і pf можливості найближчим часом знаходитесь вдома», – заявив губернатор.
Згодом з’явилося відео безпілотника, який зранку пролетів над Севастополем в напрямку штабу Чорноморського флоту.
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