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08:57 20 Августа 2022 Просмотров 141   КомментариевКомментарии

У Севастополі пролунав вибух: з будівлі штабу Чорноморського флоту РФ валить дим

Вранці 20 серпня в Севастополі пролунав вибух, після чого над будинком штабу Чорноморського флоту РФ піднявся стовп диму.

Це вже другий удар по російському штабу

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Пізніше «губернатор» Севастополя Развозжаев визнав, що «в дах штабу прилетів безпілотник».

«На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає», – заявив Развожаєв.

Усі екстрені служби вже на місці інциденту. Територію оточила поліція.

«Зберігайте спокій і pf можливості найближчим часом знаходитесь вдома», – заявив губернатор.

Згодом з’явилося відео безпілотника, який зранку пролетів над Севастополем в напрямку штабу Чорноморського флоту.

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