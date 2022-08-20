Удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі: що відомо про український безпілотник
Удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі завдав український безпілотник PD-2, який виробляє приватна компанія UkrSpecSystems.
PD-2 (People’s Drone) – це у першу чергу розвідувальні БПЛА, але можливо і бойове застосування як носій бомбового навантаження з вагою бойової частини до 3 кг.
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БПЛА PD-2 може оснащуватися системою вертикального зльоту, а також модулем доставки вантажу.
PD-2 проходив випробування наприкінці 2021 р., але у 2022 р. UKRSPECSYSTEMS вже серійно виробляє ці БПЛА для фронту.
Технічні характеристики безпілотника:
Розмах крил – 5 м
Максимальна злітна вага – 55 кг
Максимальна швидкість – 140 км/год
Крейсерська швидкість – 100 км/год
Швидкість звалювання – 65 км/год
Дальність – до 1 000 км
Дальність зв’язку — 220 км
Тривалість польоту – 10 годин