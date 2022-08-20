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09:28 20 Августа 2022 Просмотров 308   КомментариевКомментарии

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі: що відомо про український безпілотник

Удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі завдав український безпілотник PD-2, який виробляє приватна компанія UkrSpecSystems.

Безпілотник, який атакував штаб флоту В Севастополі

PD-2 (People’s Drone) – це у першу чергу розвідувальні БПЛА, але можливо і бойове застосування як носій бомбового навантаження з вагою бойової частини до 3 кг.

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БПЛА PD-2 може оснащуватися системою вертикального зльоту, а також модулем доставки вантажу.

PD-2 проходив випробування наприкінці 2021 р., але у 2022 р. UKRSPECSYSTEMS вже серійно виробляє ці БПЛА для фронту.

Технічні характеристики безпілотника:

Розмах крил – 5 м

Максимальна злітна вага – 55 кг

Максимальна швидкість – 140 км/год

Крейсерська швидкість – 100 км/год

Швидкість звалювання – 65 км/год

Дальність – до 1 000 км

Дальність зв’язку — 220 км

Тривалість польоту – 10 годин

Тэги: крым, Крим
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