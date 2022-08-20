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Главная » Україна » Суспільство
18:37 20 Августа 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Окупанти почали наступ на Миколаївському напрямку

Російські окупанти намагаються покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку і ведуть наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне.

На Миколаъвському напрямку знов гаряче

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Ворог здійснював обстріли із танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п’ятнадцяти населених пунктів.

Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного.

Ситуація на інших напрямках:

На Слов’янському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довгеньке – Курулька. Як результат – наші воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад.

На Краматорському напрямку загарбники намагалися вести наступ у напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка, безуспішно.

На Бахмутському напрямку наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, Гладосове – Кодема, успіху не мали, отримали жорстку відсіч.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка – Майорськ, Спартак – Опитне, Донецьк – Піски, Старомихайлівка – Первомайське.

На Новопавлівському напрямку противник вів наступальний бій у напрямку Благодатне – Золота Нива, успіху не мав, відійшов.

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